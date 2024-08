Einen Tag nach dem Sieg im Ligaspiel tritt der 1. FC Magdeburg erneut bei der Eintracht aus Braunschweig an. Diesmal gibt es keinen Sieg.

Magdeburg remis im Testspiel in Braunschweig

Trainer Titz lässt im Testspiel in Braunschweig viele Spieler ran.

Braunschweig - Der 1. FC Magdeburg hat nicht mal 24 Stunden nach seinem 3:1-Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga auch noch ein Testspiel bei Eintracht Braunschweig absolviert. Die Partie auf dem Trainingsplatz des Eintracht-Stadions endete mit einem 1:1. Nach der Führung durch Connor Krempicki in der 15. Minute glichen die Gastgeber wenige Minuten nach der Pause aus. Den Treffer für die Niedersachsen erzielte Fabio Di Michele Sánchez (54.).

Magdeburgs Trainer Christian Titz nutzte die Partie auch, um den Profis in seinem Kader Einsatzzeit zu geben. Er wechselte insgesamt neunmal.

Am Sonntag hatten die Magdeburger in der durch das 3:1 in Braunschweig den ersten Saisonsieg erzielt. Zum Saisonauftakt hatte die Mannschaft 0:0 zu Hause gegen die SV Elversberg gespielt.