Glück im Unglück: 18 Fahrgäste sitzen im Zug, als der Lokführer in Brandenburg an der Havel eine Gefahrenbremsung auslöst. Was ist passiert?

Brandenburg an der Havel - Eine gefährliche Aktion zweier Mädchen ist in Brandenburg an der Havel trotz Notbremsung eines Zuges glimpflich ausgegangen. Die zwei 13-Jährigen legten an einem Bahnübergang ein Verkehrsschild mit Stange auf die Bahngleise, berichtete die Polizei. Ein Regionalzug der Odeg mit 18 Fahrgästen überfuhr nach Angaben der Bundespolizei am Sonntagabend das Schild.

Der Lokführer leitete eine Gefahrenbremsung ein. „Es sind alle unverletzt geblieben“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Fahrgäste seien mit Taxis weitergeleitet worden.

Erhebliche Verkehrseinschränkungen

Der Personenzug wurde durch den Vorfall beschädigt: Ein Kühlmittelschlauch sei gerissen, sagte der Sprecher. Der Zug musste laut Polizei abgeschleppt werden. Damit nicht genug: Drei Bahnübergänge schlossen sich in Brandenburg an der Havel automatisch, weil der Zug kommen sollte.

Weil der Personenzug aber nicht wie geplant dort vorbeifuhr, blieben die Übergänge zunächst zu, berichtete die Polizei. Es kam demnach zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr. Erst gegen 22.15 Uhr lief der Zugverkehr laut Bundespolizei wieder ohne Probleme.

Polizei greift Mädchen auf

Die beiden Mädchen versuchten zu fliehen, kamen aber nicht allzu weit. Sie wurden von der Polizei in der Nähe des Bahnübergangs aufgegriffen und zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht.