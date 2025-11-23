Eine Zehnjährige ist auf dem Nachhauseweg, als sie von einem Auto angefahren wird. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Unfallfahrer. Was ist passiert?

Bergen - Nach einem Verkehrsunfall in Bergen (Landkreis Celle), bei dem ein zehnjähriges Mädchen verletzt wurde, sucht die Polizei nach dem flüchtigen Unfallfahrer. Die Person war bei dem Unfall am Donnerstag weitergefahren, wie die Polizei mitteilte. Eine weitere Autofahrerin fand das verletzte Kind in Höhe der evangelischen Kirche am Horstweg und brachte es nach Hause.

Die Zehnjährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sie hat laut Polizei Schürfwunden am Kopf und den Knien sowie vermutlich eine gebrochene Nase.

Das Mädchen war zusammen mit einer Freundin auf dem Nachhauseweg, wie die Polizei weiter mitteilte. Dann trennten sich die beiden, kurz darauf geschah der Unfall. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher, Zeugen und auch die Autofahrerin, die das verletzte Kind gefunden hatte.