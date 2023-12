Union Berlin erleidet in Bochum einen herben Dämpfer im Abstiegskampf. Auch diese Partie wird von Fanprotesten begleitet. Schiedsrichter Sven Jablonski muss das Spiel sogar unterbrechen.

Mächtiger Rückschlag für Union: Berliner verlieren in Bochum

Bochum - Der 1. FC Union Berlin hat im Abstiegskampf beim VfL Bochum heftig gepatzt. Die Mannschaft von Trainer Nenad Bjelica unterlag dem Revierclub am Samstag verdient mit 0:3 (0:1). Statt den leichten Aufwärtstrend fortzusetzen und mit einem Sieg am direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib vorbeizuziehen, beträgt der Rückstand der Köpenicker auf den VfL in der Fußball-Bundesliga nun sechs Punkte.

Vor 25 300 Zuschauern im Ruhrstadion konnte Union zu fast keinem Zeitpunkt an die Leistung vom 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Vorwoche anknüpfen. Vier Tage nach dem Champions-League-Abschied gegen Real Madrid (2:3) präsentierte sich das Überraschungsteam der Vorsaison vorne harmlos und hinten anfällig. Takuma Asano (45.+5), Goncalo Paciencia (54.) und Kevin Stöger (78./Foulelfmeter) erzielten die Tore für die hoch überlegenen Gastgeber. Bochum blieb im vierten Heimspiel nacheinander ungeschlagen und setzte sich erst einmal etwas von der Abstiegszone ab.

Auf den Rängen herrschte zu Beginn des Spiels aus Protest gegen einen DFL-Investorendeal zunächst größtenteils Stille. Auf dem Platz ging es mit viel Tempo los. Beide Mannschaften suchten den schnellen und schnörkellosen Weg nach vorne. Nach Flanke von Cristian Gamboa verfehlte Stöger nur knapp das frühe 1:0 für Bochum (3.).

Vor allem der VfL kam gut ins Spiel und erarbeitete sich immer größere Vorteile. Nach zwölf Minuten musste Schiedsrichter Sven Jablonski die Partie allerdings unterbrechen. Union-Fans hatten Tennisbälle auf den Platz geworfen und sorgten so für eine rund vierminütige Pause. Auch Schokoladentaler flogen auf den Rasen - Bochums Offensivspieler Asano öffnete einen und verzehrte ihn.

Die Unterbrechung brachte die Gastgeber nicht aus dem Konzept. Bochum blieb gefährlich. Stürmer Paciencia scheiterte mit einer Großchance an Union-Keeper Frederik Rönnow, Patrick Osterhage schoss aus aussichtsreicher Position über das Tor und Asano kam ebenfalls nicht an Rönnow vorbei. Auf der Gegenseite hatte Janik Haberer nach mehr als einer halben Stunde die erste richtige Chance für die Gäste. Bochums Verteidiger Keven Schlotterbeck klärte kurz vor der Linie.

Als alles schon nach einem 0:0 zur Halbzeit aussah, belohnte sich der VfL doch noch für eine gute erste Hälfte. Nach einer Ecke von Stöger drosch Asano den Ball zur verdienten Führung ins Netz.

Und Bochum legte nach. Torwart Manuel Riemann machte das Spiel nach einem Berliner Angriff schnell und leitete einen Konter wie aus dem Lehrbuch ein. Über den starken Asano und Christopher Antwi-Adjei gelangte der Ball in den Strafraum zu Paciencia, der zum 2:0 einschoss.

Union-Coach Bjelica versuchte, von außen noch einmal einen Impuls zu setzen. Auch sein Dreifach-Wechsel nach einer Stunde veränderte die Kräfteverhältnisse aber nicht mehr. Bochum hatte die Partie gut im Griff und erhöhte durch einen Foulelfmeter nach Videobeweis sogar noch auf 3:0.