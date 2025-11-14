Im Billie Jean King Cup sieht es für die deutschen Tennisspielerinnen zunächst gut aus. Dann aber patzt Eva Lys und plötzlich rückt der Abstieg wieder etwas näher. Jetzt wird das Doppel wichtig.

Ismaning - Die deutschen Tennis-Frauen müssen in den Playoffs des Billie Jean King Cups zittern. DTB-Topspielerin Eva Lys verlor im Duell mit der Türkei überraschend gegen Zeynep Sonmez 2:6, 6:4, 0:6. Nach zwei Einzelduellen gegen die Auswahl vom Bosporus steht es damit 1:1. Die Entscheidung in Ismaning bei München fällt also am Abend im Doppel: Sollten Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier in diesem unterlegen, hätten die Deutschen den Verbleib in der Weltgruppe nicht mehr in der eigenen Hand.

Nachdem Nationalmannschaftsdebütantin Ella Seidel ihr Auftaktmatch gegen Berfu Cengiz souverän 6:1, 6:1 gewonnen hatte, tat sich Lys - auf Rang 40 die bestplatzierte Deutsche in der Weltrangliste - schwer gegen Sonmez. Im ersten Satz kassierte sie gleich vier Breaks und hatte so keine Chance. Sie kämpfte sich dann zwar zum Satzausgleich. Im entscheidenden Durchgang aber patzte sie wieder viel zu oft und kassierte beim 0:6 sogar die Tennis-Höchststrafe.

Abstieg als Zuschauerinnen?

Falls die Auswahl von Teamchef Rainer Schüttler das Duell mit den Außenseiterinnen aus der Türkei verlieren sollte, könnte der Abstieg in die zweite Klasse des Billie Jean King Cups schon am Samstag feststehen. Dann spielt die Türkei gegen Belgien: Ein weiterer Sieg würde den Aufstieg für die Türkinnen bedeuten - und die Enttäuschung für das DTB-Team.