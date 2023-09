Erfurt - Die Autorin Daniela Danz hat den mit 12.000 Euro dotierten Thüringer Literaturpreis erhalten. Die 47-Jährige nahm die Auszeichnung am Montagabend in Erfurt entgegen. Bereits zuvor hatte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) Danz gelobt: „Ihre unverwechselbare lyrische Stimme zeichnet sie innerhalb der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur als eine Dichterin von hohem Rang aus.“ Sie setze sich mit gesellschaftlich bedeutenden Fragen auseinander, mit Kriegen im Nahen Osten, mit Migrationsbewegungen oder mit dem Klimawandel.

Es ist nicht die erste Auszeichnung für die 1976 in Eisenach geborene Danz. So erhielt sie im vergangenen Jahr etwa den Deutschen Sprachpreis. Danz studierte Germanistik und Kunstgeschichte. Sie lehrt an der Universität Hildesheim und lebt mit ihrer Familie in Kranichfeld nahe Weimar. Sie verfasst unter anderem Lyrik, Prosa und Kinderliteratur. Von 2013 bis 2020 leitete sie das Rudolstädter Schillerhaus.

Der Thüringer Literaturpreis wird alle zwei Jahre nach Entscheidung einer unabhängigen Jury vergeben. Er soll Autorinnen und Autoren ehren, die unter anderem in besonderem Maße mit dem Kulturland Thüringen verbunden sind. Den Preis haben unter anderem bereits der aus Gera stammende Schriftsteller Lutz Seiler („Stern 111“) und die in Weimar geborene Autorin Sibylle Berg erhalten.