Wittenberg - Das Lutherhaus in Wittenberg wird umfassend saniert und bleibt voraussichtlich bis zum Frühjahr 2025 geschlossen. Wer dem Reformator nahe sein und mehr über ihn erfahren möchte, kann das aber wenig entfernt im Augusteum tun. Dort präsentieren von Freitag (1. Dezember) an die Luther-Museen die Ausstellung „Buchstäblich Luther. Facetten eines Reformators“. Die Schau zeigt während der baubedingten Schließung des Lutherhauses dessen Schätze und widmet sich voll und ganz der Person Martin Luther (1483-1546).

Auf etwa 350 Quadratmetern sind im ersten Obergeschoss gut 50 Stücke der Sammlung zu sehen. „Die neu aufbereitete Zusammenstellung der Highlight-Exponate aus dem Lutherhaus und die damit verbundene inhaltliche Neugestaltung gewähren den Besuchenden völlig neue Blicke auf den Menschen“, erklärte Projektleiterin Anne-Katrin Ziesak.

Zu sehen seien weltbekannte Objekte wie Luthers Brief an Kaiser Karl V., der zum Unesco-Weltdokumentenerbe gehört, die berühmten Cranach-Porträts, die erste Wittenberger Gesamtausgabe der deutschen Bibel, persönliche Gegenstände wie die Luther-Kutte und Fundstücke archäologischer Ausgrabungen, aber auch Neuerwerbungen, die bislang noch nicht gezeigt wurden. Dazu gehört etwa eine großformatige Seidenmalerei, die Martin Luther als konfuzianischen Gelehrten zeigt. „Dieses Geschenk des koreanischen Künstlers Cho Yong-jin aus dem Jahr 2017 wird in der Ausstellung im Kapitel I wie International zu sehen sein.“

Im Augusteum gibt es Martin Luther von A bis Z. Entlang des Alphabets wird über das Wirken des Reformators informiert, aber auch über seine Sorgen und Nöte, Beziehungen und Denkweisen, so Anne-Katrin Ziesak.

Beginnend mit A für Askese und damit symbolisch für den jungen, tief im Glauben verwurzelten Mönch Martin spannt sich der Bogen bis zum Z wie Zuhause, dem Ort, an dem der Reformator mit seiner Familie wohnte und an dem seine Schriften entstanden, die die Welt veränderten. Als Zusatzangebot, das sich in erster Linie an Familien richtet, gibt es eine Entdeckungstour mit Luthers Hund Tölpel auf den Spuren des Jahres 1517.

Das Lutherhaus in Wittenberg ist ein ehemaliges Augustiner-Eremitenkloster. Dort lebte Luther rund 35 Jahre lang. Es erhält jetzt unter anderem eine energetisch stabile Außenhülle und eine neue Dauerausstellung. Die Ausstellung im Augusteum soll bis zum 6. Januar 2025 zu sehen sein.