Erfurt - Die Jungen Liberalen Thüringen haben einen neuen Landeschef. Der 27-jährige Lukas Seyfahrt, Lokführer in Ausbildung, wurde am Samstag auf dem Landeskongress in Erfurt gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden Patrice Klohn (28), Xaver-Pascal Möller (20) und Lorenz Withöft (25) gewählt, wie die Jungen Liberalen mitteilten. Zum Landesvorstand gehören auch noch vier Beisitzer und Besitzerinnen sowie der Landesschatzmeister.