Bernburg - Luisa Töpel übernimmt ab 1. April die Position als Geschäftsführerin beim Museumsverband Sachsen-Anhalt. Das teilte der Verband am Freitag mit. Für Herausforderungen wie die Klimakrise, Kulturgutschutz sowie den Personal- und Fachkräftemangel müsse man Lösungsansätze erarbeiten, erklärte Töpel.

Sie hat Museologie und Museumskunde in Leipzig und Kulturmanagement und Kulturtourismus in Frankfurt (Oder) studiert. Seit 2011 leitete sie mit dem Stadtmuseum, dem Kriminalpanoptikum und dem Stadtarchiv Kultureinrichtungen in Aschersleben. Der Museumsverband Sachsen-Anhalt ist die Interessenvertretung der Museen im Land. Er wird vom Land gefördert und hat seinen Sitz in Bernburg.