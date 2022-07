Lufthansa streicht für Mittwoch mehrere Flüge

Mitten in der Urlaubszeit legen Lufthansa-Beschäftige am Mittwoch ihre Arbeit nieder. Auch in Hannover und Bremen fallen Flüge aus. Für Reisende innerhalb Deutschlands hat die Lufthansa einen Tipp.

Hannover/ Bremen - Die Lufthansa hat wegen des Verdi-Warnstreiks am Mittwoch mehrere Flüge von den Flughäfen in Hannover-Langenhagen und Bremen gestrichen. Am Hannover Airport fallen alle sechs geplanten Lufthansaflüge mit den Zielen Frankfurt und München aus, wie eine Flughafensprecherin am Dienstag bestätigte. In der Hansestadt sind es nach Angaben des Airports fünf von sieben Maschinen, die nicht starten. Auch diese Flüge sollten nach München und Frankfurt gehen.

Alle Reisenden sollten vor ihrer Anfahrt zum Flughafen bei der Lufthansa den aktuellen Status ihres Fluges überprüfen, rät eine Sprecherin des Bremer Flughafens. Neben den Abflügen wurden in Bremen außerdem vier und in Hannover fünf ankommende Flüge aus Frankfurt und München gestrichen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere hinzukämen, hieß es am Dienstagmittag aus Langenhagen.

Wegen des Streiks streicht die Lufthansa am Mittwoch nahezu das komplette Flugprogramm an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Auch am Donnerstag und Freitag könne es noch zu einzelnen Flugausfällen oder Verspätungen kommen. Für Passagiere, die einen Flug innerhalb von Deutschland wegen der Ausfälle nicht antreten könnten, sei die Bahn eine gute Alternative, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 20.000 Bodenbeschäftigten zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um Druck in den laufenden Gehaltsverhandlungen aufzubauen.

Dass die Gewerkschaft Mitten im Sommer zum Streik aufruft, löste scharfe Kritik bei den Arbeitgebern aus. Ein Verdi-Sprecher des Landesbezirks Niedersachsen-Bremen verteidigte den Streikaufruf: „Streik ist ein legitimes Mittel der Tarifverhandlungen. Wenn wir am Wochenende gestreikt hätten, wäre es noch schlimmer gewesen“.