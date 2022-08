Lückenkemper lotst 200-Meter-Weltmeister Lyles zum Istaf

Berlin - Unter Mithilfe von Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper erhält das Internationale Stadionfest Istaf eine weitere prominente Besetzung. 200-Meter-Weltmeister Noah Lyles wird am 4. September auf der blauen Bahn des Olympiastadions starten, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.

„Direkt vor dem 200-Meter-Finale der WM in Eugene haben wir über Leichtathletik-Meetings gesprochen“, sagte Lückenkemper über das Gespräch der beiden Mitte Juli, „Noah sagte, er hätte mal so richtig Bock auf ein geiles Meeting mit richtig cooler Stimmung. Da habe ich geantwortet, dann musst du unbedingt zum Istaf nach Berlin kommen. Und da Noah schon immer mal im Olympiastadion laufen wollte, war die Sache schnell klar.“

Im anschließenden Finale hatte der 25 Jahre alte US-Amerikaner den WM-Titel in der amerikanischen Rekordzeit von 19,31 Sekunden gewonnen. Es war die drittschnellste Zeit, die jemals über 200 Meter gelaufen wurde. Beim Stadionfest in Berlin wird der zweimalige Champion über 200 Meter seine eigene Bestzeit von 9,86 Sekunden über 100 Meter angreifen.

Lückenkemper und Lyles trainieren in Clermont in Florida gemeinsam mit weiteren Stars in einer Trainingsgruppe. „Noah ist ein Ausnahme-Sportler, der geborene Entertainer, sehr kreativ und musikalisch, engagiert und einfach ein herzensguter Mensch“, sagte die 25-jährige Lückenkemper. „Noah lädt manchmal die gesamte Gruppe zu sich nach Hause ein und legt dann als DJ auf. Das sind immer schöne Events.“