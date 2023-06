Dresden - Das Metallbauunternehmen Lucas aus Königsbrück hat den Zukunftspreis 2023 der Handwerkskammer Dresden erhalten. Sachsens Ministerpräsident und Schirmherr, Michael Kretschmer (CDU), übergab dem Betrieb den mit 3000 Euro dotierten Preis am Freitag in Dresden. Das familiär geführte Unternehmen aus dem Landkreis Bautzen sei besonders engagiert in der Personalpolitik, hieß es in der Begründung der Jury. Zudem sei das Unternehmen das wichtige Thema Unternehmensnachfolge aktiv angegangen.

Kretschmer lobte die 1990 gegründete Firma mit ihren 32 Beschäftigten. Auch für die weiteren 18 Unternehmen, die sich für den Preis beworben hatten, fand der CDU-Politiker lobende Worte. „Das Handwerk in Sachsen steht für Tradition und Aufbruch. Unsere Handwerksbetriebe sind starke und wichtige Arbeitgeber, sie prägen unsere Heimat, und sie sorgen für wirtschaftliche Impulse und Wohlstand überall bei uns im Land.“ Um einen Handwerksbetrieb zu führen, seien Innovationskraft, Weitblick und eine vorausschauende Unternehmensführung gefragt.

Handwerkskammer-Präsident Jörg Dittrich betonte: „Allen 19 Bewerbern um den „Zukunftspreis 2023“ gelingt es, mit neuen Ideen, ihrem handwerklichen Können und Gespür für Trends Erfolgsgeschichten zu schreiben.“

Die Handwerkskammer Dresden zeichnet seit 2012 Unternehmen mit dem Zukunftspreis aus. Besonders gewürdigt werden neben innovativen Produkten die Leistungen bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften. Platz zwei belegten die Elektro-Spezialisten der STAMM GmbH aus Riesa (Landkreis Meißen). Den dritten Platz die Fleischerei Frank Sinapius aus Hoyerswerda (Landkreis Bautzen).