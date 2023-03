Dresden - In Sachsen gibt es wieder mehr Grippefälle. Die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) spricht in ihrem aktuellen Wochenbericht vom Freitag von einer zweiten Welle, ausgelöst durch eine langsam zunehmende Zirkulation von Influenza B-Viren seit Monatsbeginn. Mit 119 wurden den Angaben nach in der zweiten Märzwoche fast ein Viertel mehr Nachweise registriert als in den beiden Vorwochen mit 108 und 87.

Nach Einschätzung der LUA liegt die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen im oberen Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie, mitverursacht auch durch andere Erreger wie humane Metapneumoviren (hMPV) und humane saisonale Coronaviren (hCoV).

In diesem Winter sind laut dem Wochenbericht landesweit inzwischen 125 Menschen an einer Grippeerkrankung im Freistaat gestorben. Dabei handelte es sich um 61 Männer und 64 Frauen zwischen 34 und 109 Jahren. Die Zahl der Infektionen seit Oktober 2022 liegt demnach bei 29 859. Mit fast einem Drittel (28 Prozent) sei die Altersgruppe der 25- bis 49-Jährigen am stärksten betroffen.