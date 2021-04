Mann beim Herstellen von Böllern schwer verletzt

Unna - Beim Mischen chemischer Substanzen hat ein Mann im nordrhein-westfälischen Werne unbeabsichtigt eine Zündung der Chemikalien ausgelöst und sich dabei schwere Verbrennungen an Armen und im Gesicht zugezogen.

Wie die Polizei in Unna am Sonntag mitteilte, wurden nach dem Zwischenfall in der Wohnung des 31-Jährigen zwei weitere Chemikaliengemische gefunden. Die Substanzen wurden von hinzugezogenen Experten des Landeskriminalamts Düsseldorf auf einem freien Feld vorsorglich kontrolliert gesprengt.

Der Mann hatte demnach am frühen Samstagmorgen selbst ein Krankenhaus aufgesucht und wurde am Sonntag weiter stationär behandelt. Die Ermittler gingen davon aus, dass der 31-Jährige Böller in Eigenregie herstellen wollte. Aufschluss über die genauen Hintergründe sollen die weiteren Ermittlungen geben. (afp)