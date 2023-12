Leipzig - Kurz vor Weihnachten hat ein Lottospieler aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge knapp 1,7 Millionen Euro gewonnen. Er hatte für die Ziehung am Mittwoch einen Systemschein abgegeben, wie die sächsische Lottogesellschaft am Donnerstag mitteilte. Der Spieler hatte neun Zahlen in seinem System-Tippfeld angekreuzt, durch die Kombination der ausgewählten Zahlen hat er damit 84 Tipps gespielt. Dies war der sechste Millionengewinn des Jahres in Sachsen.