Magdeburg - Ein Lottospieler aus Sachsen-Anhalt hat rund 927.000 Euro bei der Eurojackpot-Lotterie gewonnen. Der Spielschein sei im Landkreis Anhalt-Bitterfeld anonym abgegeben worden, wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitteilte. Der Gewinner tippte demnach alle 5 aus 50 Gewinnzahlen und eine der 2 aus 12 Eurozahlen richtig. Auch an der Ziehung am Freitag nehme der Spielschein teil.

Es sei in diesem Monat der dritte sehr hohe Gewinn für einen Spieler der Eurojackpot-Lotterie aus Sachsen-Anhalt, erklärte das Glücksspiel-Unternehmen. Am 3. November wurden demnach im Saalekreis bereits rund 83.000 Euro und am 10. November rund 157.000 Euro in der europäischen Millionenlotterie gewonnen.