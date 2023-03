Magdeburg - Es profitiert der Sport ebenso wie soziale Projekte, Kultur und Denkmalpflege: Der Aufsichtsrat der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt hat am Mittwoch 1,18 Millionen Euro Lotteriefördermittel freigegeben, wie es in einer Mitteilung hieß. 34 Anträge seien bewilligt worden. Der Landessportbund erhält demnach etwa 75.000 Euro für die Anschaffung neuer Sportgeräte in 93 Sportvereinen - von der Kegelkugel bis zu Pfeil und Bogen. Das Deutsche Rote Kreuz wird bei der erlebnispädagogischen Arbeit mit Familien unterstützt.

20.000 Euro gehen an die science2public Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation in Halle für ein Umweltprojekt, bei dem Jugendliche aus Halle und dem Saalekreis mehrtägige Flussexpeditionen unternehmen und sich mit dem klimaneutralen Leben auseinandersetzen. Das Fördergeld stammt aus den Spieleinnahmen. 20 Cent von jedem eingesetzten Euro fließen an das Gemeinwohl zurück.