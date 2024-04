Magdeburg - Ein Lotto-Spieler aus Magdeburg hat mit sechs richtigen Gewinnzahlen am Wochenende rund 1,18 Millionen Euro gewonnen. Lediglich die Superzahl sei nicht richtig gewesen, teilte Lotto Sachsen-Anhalt am Montag mit. Bundesweit habe an diesem Wochenende noch ein weiterer Spieler aus Nordrhein-Westfalen sechs Richtige getippt. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Sechser liegt nach Angaben von Lotto bei rund 1 zu 16 Millionen.

Bei dem Gewinner oder der Gewinnerin handele es sich um den insgesamt 125. Lotto-Millionär seit 1991 in Sachsen-Anhalt. Die Identität des Gewinners sei bislang nicht bekannt, weil der Spielschein anonym ohne Kundenkarte ausgefüllt worden sei. Der Lotto-Schein sei in einer Verkaufsstelle in Magdeburg gespielt worden, so die Lotto-Gesellschaft. Der Spieleinsatz habe bei 10,20 Euro gelegen. In diesem Jahr ist es bereits der zweite Millionengewinn in Sachsen-Anhalt. Anfang März hatte ein Lotto-Spieler aus Halle rund 6,3 Millionen Euro gewonnen.