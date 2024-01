Hannover - Dank eines glücklichen Händchens beim Tippen der Lottozahlen sind auch im vergangenen Jahr wieder einige Menschen zu Millionären geworden. Wie viele Neu-Millionäre 2023 gezogen wurden und wie hoch die Gewinne ausfielen, wird Lotto Niedersachsen als federführende Gesellschaft im Deutschen Lotto- und Totoblock am Donnerstag bekanntgeben. Veröffentlicht wird dann auch, in welches Bundesland die meisten Millionengewinne geflossen sind.



Die Chance auf den Höchstgewinn beim Klassiker „6 aus 49“ liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. 2022 hatte es 187 Lotto-Millionäre gegeben - nach 181 ein Jahr zuvor. Die meisten Millionengewinne flossen damals ins bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen (45), gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg (je 31) sowie Niedersachsen (15). Insgesamt wurden in dem Jahr 7,97 Milliarden Euro für Lotterien ausgegeben - im Vergleich zu 2021 ein leichtes Plus von 0,9 Prozent.