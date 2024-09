Im Harz rücken Helfer zu einem Brand in der Nähe des Brockens aus. Auch ein Löschflugzeug ist wieder im Einsatz. Und auch auf einem Truppenübungsplatz brennt es.

Löscheinsatz am Brocken - Brand auf Truppenübungsplatz

Vor zwei Jahren hatte der Landkreis Harz den Katastrophenfall wegen eines Brandes am Brocken ausgerufen - jetzt ist dort wieder ein Feuer ausgebrochen.

Wernigerode - Vor zwei Jahren hatte der Landkreis Harz den Katastrophenfall wegen eines Brandes am Brocken ausgerufen - jetzt ist dort wieder ein Feuer ausgebrochen. Betroffen sei wieder der Königsberg am Brocken, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz. Die Rauchwolke sei kilometerweit zu sehen.

Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse spreche von einer Brandlänge von 300 Metern. Es gebe mehrere Brandherde. Im Einsatz seien die Feuerwehren der Stadt Wernigerode sowie Oberharz am Brocken. Im Landkreis Harz gilt seit Freitag die zweithöchste Waldbrandstufe 4.

Weiterer Brand auf einem Truppenübungsplatz

Auch weiter nordöstlich brennt es: Auf dem Truppenübungsplatz Altmark brach bei einer Übung ein Brand aus. Die Heide brenne relativ großflächig, sagte der Presseoffizier des Gefechtsübungszentrums des Heeres, Alexander Helle. Starke Winde trieben das Feuer weiter an. Die genaue Ausbreitung war zunächst nicht klar.

Noch sei nur die Heidelandschaft betroffen, derzeit werde versucht, ein Übergreifen auf den Wald zu verhindern. Die Bundeswehr habe daher auch vier Feuerwehren aus umliegenden Orten angefordert. Auslöser sei nach Angaben des Presseoffiziers eine Art Rauchtopf gewesen, mit dem der Abschuss eines Panzers simuliert werden soll.

Löschflugzeug am Brocken

Am Brocken ist das Löschflugzeug des Landkreises Harz im Einsatz. Am Samstag werde ein weiteres, baugleiches Löschflugzeug erwartet. Die Stadt Wernigerode und der Landkreis Harz haben einen gemeinsamen Einsatzstab gebildet, so der Landkreissprecher.

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) informierten, dass wegen des Waldbrandes die Strecke zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken gesperrt ist. Es komme zu erheblichen Verzögerungen.

Vor fast genau zwei Jahren gab es an der aktuellen Brandstelle einen tagelangen Löscheinsatz wegen eines Waldbrandes. Teilweise sieben Löschhubschrauber und zwei italienische Löschflugzeuge hatten den Einsatz unterstützt, es gab internationale Hilfe.

Gleiche Brandstelle wie vor zwei Jahren

Das Feuer war Anfang September 2022 am Goetheweg nahe dem Aussichtspunkt Goethebahnhof entdeckt worden. Der Weg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Grundsätzlich ist das Gelände sehr schwer zugänglich. Der Landkreis Harz hat für Löscheinsätze ein Flugzeug gechartert. Es unterstützt die Kräfte am Boden. Laut dem Kreisbrandmeister Lohse ist so eine schnelle und effektive Brandbekämpfung möglich.

Derzeit ist die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsen-Anhalts sehr hoch. Zuletzt kam es zu Wald- und Feldbränden vor allem im Norden des Landes. Die meisten konnten schnell gelöscht werden.