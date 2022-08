Löscharbeiten beim Waldbrand am Brocken erschwert

Wernigerode - Die Löscharbeiten beim Waldbrand nahe Schierke im Nationalpark Harz sind nach wie vor erschwert. „Es gibt Bereiche, in die können wir fußläufig nicht rein“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Wernigerode, Marco Söchting, am Freitag. Die Einsatzkräfte müssten versuchen, das Feuer von einem sicheren Standpunkt aus zu löschen. „Wir haben dort sehr viel trockenes Gehölz, auch Totholz genannt, was über Nacht und auch gestern tagsüber bis in die Baumwipfel gebrannt hat“, führte Söchting aus. „Mit auffrischenden Winden brechen sie oben ab.“

Der Brand sei am Donnerstag als Kleinbrand gemeldet worden, habe sich aber durch Aufwinde schnell fortlaufend weiterbewegt, sagte Söchting. Bislang sei es den Kräften zumindest gelungen, den Brand in Schach zu halten. Es ist den Angaben zufolge eine Fläche von 13 Hektar betroffen.

Man habe die Situation des Waldbrandes in Sachsen vor Augen, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU). Es gelte zu verhindern, dass auch unterirdische Brände weiter Nahrung finden. Ein ähnliches „Flammeninferno“ wie in Sachsen müsse in den nächsten Tagen verhindert werden.