Der Warnstreik der GDL hat in Berlin und Brandenburg große Teile des Regionalverkehrs lahmgelegt. Dennoch fuhren einige Züge - und die S1 nahm im Tagesverlauf den Betrieb wieder auf. Für den Weg zur Arbeit stiegen trotzdem viele Fahrgäste um.

Berlin - Der bundesweite Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat auch in Berlin und Brandenburg zu weitreichenden Einschränkungen auf der Schiene geführt. Mit einem Notfahrplan fuhren auf einigen S-Bahn- und Regionalexpresslinien weiterhin Züge, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die S-Bahn-Linie S1 nahm im Tagesverlauf den Betrieb im 20-Minuten-Takt wieder auf. Dennoch waren die Einschränkungen groß. Als oberstes Ziel für das Ende des Warnstreiks am späten Freitagabend hatte die Bahn den weitgehend reibungslosen Betriebsbeginn am Folgetag ausgerufen.

Im Einsatz waren am Freitag trotz des Warnstreiks mehrere Regionalexpresslinien sowie nach Betriebsaufnahme der S1 insgesamt fünf S-Bahn-Linien, die im 20-Minuten-Takt unterwegs waren.

Angesichts des Warnstreiks bei der Bahn nutzten am Freitagmorgen deutlich mehr Menschen die Verkehrsmittel der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), wie ein Sprecher mitteilte. Im morgendlichen Berufsverkehr habe man eine weit stärkere Nachfrage verzeichnet als an normalen Wochentagen.

Dadurch sei es im Berufsverkehr zwischenzeitlich zu Verspätungen von zehn bis 15 Minuten gekommen. Besonders viele Fahrgäste nutzten demnach die BVG-Linien, die parallel zu den bestreikten S-Bahnverbindungen verlaufen. Die Berliner Verkehrsbetriebe waren nicht direkt vom GDL-Warnstreik betroffen, Busse U-Bahnen und Straßenbahnen fuhren also weiterhin.

Auch die Züge der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) fuhren. Zuvor hatte das Unternehmen ebenfalls einige Einschränkungen im Fahrbetrieb befürchtet. Die Auswirkungen seien jedoch „relativ gering“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Es sei nur vereinzelt zu Verspätungen und Beeinträchtigungen gekommen. Die Odeg wurde ebenfalls nicht direkt bestreikt, sie nutzt aber das Schienennetz der Deutschen Bahn.

Der Ausstand im Personenverkehr sollte 24 Stunden dauern und am späten Freitagabend enden. Es ist bereits der zweite Warnstreik der GDL im laufenden Tarifstreit mit der Deutschen Bahn. Bis einschließlich 7. Januar soll es aber laut GDL-Chef Claus Weselsky keine weiteren Arbeitskämpfe geben. Danach ist wieder alles möglich.