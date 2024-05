Berlin/Potsdam - Gewitter, Regen und Hagel sorgen am Donnerstag für teils ungemütliches Wetter in Berlin und Brandenburg. Schon am Vormittag gibt es im Westen und in der Bundeshauptstadt Schauer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ab Mittag ziehen örtlich schwere Gewitter auf, die sich bis zum Abend halten. Lokal eng begrenzt soll es Hagel, schwere Sturmböen und Starkregen zwischen 20 und 40 Litern pro Quadratmeter geben. Vereinzelt sind auch bis zu 60 Liter pro Quadratmeter möglich, wenn der Regen über Stunden anhält oder mehrere Gewitter an einem Ort zusammenkommen.

Den Schwerpunkt der Gewittertätigkeit erwarten die Meteorologen im Nordosten Brandenburgs sowie vom Havelland über die Stadt Brandenburg bis zum Fläming. Die Temperaturen steigen am Tag laut Vorhersage auf 19 bis 22 Grad. Abseits der Gewitter ist der Himmel wechselnd bewölkt und der Wind weht schwach.

Nachts lassen laut DWD Gewitter und Schauer rasch nach. Die Wolkendecke lockert auf. Im Verlauf bildet sich örtlich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad.

Am Freitag sind den Angaben zufolge erneut viele Wolken am Himmel. Zwischendurch gibt es auch längere Abschnitte mit Sonnenschein. Entlang von Oder und Neiße sowie am Abend zwischen Elster und Neiße rechnet der DWD mit örtlichen Schauern oder kräftigen Gewittern. Abseits davon weht der Wind schwach. Sonst bleibt es überwiegend trocken.

In der Nacht zum Samstag ziehen südlich von Berlin gebietsweise Regen und vereinzelt auch Gewitter auf. Sonst ist der Himmel bewölkt. Es kühlt auf 15 bis 13 Grad ab.

Das Wochenende beginnt örtlich mit Gewittern und schauerartigem Regen. Vor allem in der Südhälfte Brandenburgs gibt es laut DWD am Samstag teils kräftigere und ergiebige Niederschläge. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 25 Grad.