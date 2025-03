In der Nacht ist eine Lok in einem Baustellenabschnitt entgleist. Verletzt wurde niemand. Trotzdem hatte der Unfall große Auswirkungen.

Lok bei Bauarbeiten entgleist - Zugverkehr rollt wieder an

Unfall an Weiche in Thüringen

Gotha - Nach der Entgleisung eines Zuges bei Bauarbeiten in der Nähe von Gotha (Thüringen) kommt es im Fernverkehr der Deutschen Bahn zu Beeinträchtigungen. Am Nachmittag wurde die Sperrung der Strecke zwischen Gotha und Erfurt wieder aufgehoben, teilte die Bahn mit. Der Zugverkehr rolle wieder an. Es sei aber bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten weiter mit Einschränkungen zu rechnen.

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, die Lok sei in der Nacht gegen 00.45 Uhr entgleist. Dadurch sei eine Weiche beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Wie die Bahn zuvor mitgeteilt hatte, wirkte sich der Unfall unter anderem auf Verbindungen zwischen Erfurt, Fulda und Frankfurt am Main aus. Auch Züge zwischen Leipzig, Kassel und Köln waren betroffen. Fernzüge wurden umgeleitet, was zu teils langen Verspätungen führte. Im Regionalbahnverkehr wurden Busse als Ersatz für ausfallende Züge eingesetzt.