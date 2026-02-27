Deutliche Lohnsteigerungen treffen auf nicht mehr so starke Preiserhöhungen. In der Folge können sich die Menschen in Niedersachsen wieder mehr leisten.

Hannover - Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr erneut von höheren Reallöhnen profitiert. Sie hatten also nach Abzug der Teuerung mehr Kaufkraft. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Hannover stiegen die Bruttolöhne 2025 nominal um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Weil zugleich die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent anzogen, ergab sich nach den Berechnungen der Statistiker mit Rundungen ein Reallohnzuwachs von 1,7 Prozent für das Gesamtjahr. Dies war der dritte Anstieg der Reallöhne im Vergleich zum Vorjahr in Folge in Niedersachsen.

Zuvor hatten die Arbeitnehmer deutliche Verluste ihrer Kaufkraft hinnehmen müssen. Von Mitte 2021 bis Mitte 2023 hatte es acht Quartale in Folge sinkende Reallöhne gegeben, weil in der Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine die Verbraucherpreise schneller gestiegen waren als die Löhne. Auch in der Coronazeit ab dem Frühsommer 2020 hatte es deutliche Einbußen beim Reallohn gegeben.