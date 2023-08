Erfurt - Zwei Lkws sind in Erfurt von Windböen erfasst worden und auf die Seite gekippt. Beide Fahrer seien dabei leicht verletzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach ereigneten sich beide unwetterbedingten Unfälle fast zeitgleich am Dienstagabend. Nach Angaben der Polizei kippte ein Lkw im Linderbacher Weg um, der andere Unfall geschah im Ortsteil Hochstedt. Bei einem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro, der Sachschaden am anderen Lkw wurde den Angaben zufolge bislang nicht beziffert.

Bei dem Unwetter am Dienstagabend in Erfurt sind Bäume entwurzelt und Straßen überflutet worden. Dabei kam der Öffentliche Nahverkehr zeitweise fast vollständig zum Erliegen.