Wildeshausen - Die Autobahn 1 bei Wildeshausen ist nach einem Unfall in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Drei Menschen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer eines Lastwagens hatte am Dienstagabend wegen eines „körperlichen Mangels“ die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lkw sei nach rechts von der Straße abgekommen und habe Bäume touchiert, so dass Äste und Fahrzeugteile auf die Autobahn flogen und nachfolgende Autos beschädigten. Außerdem sei der Tank des Lastwagens aufgerissen, wodurch mehrere Liter Diesel ausliefen. Laut Polizei sollte die A1 Richtung Bremen noch bis in den Morgen gesperrt bleiben.