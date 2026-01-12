Ein Kraftfahrer schläft am Steuer ein. Seine gerade dringend benötigte Ladung verteilt sich beim folgenden Unfall auf der gesamten Fahrbahn.

Halle/Saale - Ein mit Streusalz beladener Lkw ist auf der A14 bei Halle umgekippt. Der Fahrer war am frühen Morgen am Steuer eingeschlafen, wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst mitteilte. Daraufhin prallte er zwischen den Anschlusstellen Halle-Peißen und Halle-Tornau gegen die Leitplanke und kippte auf die Seite. Seine Ladung verteilte sich dabei über die Fahrbahn. Ob der Fahrer verletzt wurde, ist aktuell nicht bekannt.

Der Abschnitt in Richtung Magdeburg war für mehrere Stunden voll gesperrt gewesen. Aktuell ist der rechte Fahrstreifen aufgrund von Reinigungsarbeiten weiterhin blockiert.