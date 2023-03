Magdeburg - Ein Anhänger hat sich in einer Kurve von einem Lkw gelöst und einen 37-Jährigen verletzt. Das Gefährt sei am Freitag in den Gegenverkehr gerollt, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Dabei kollidierte der Anhänger mit einem entgegenkommenden Auto. Der 37-jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht. Sein Wagen wurde durch den Zusammenprall massiv beschädigt. Warum sich der Anhänger löste, ist nach Polizei-Angaben noch unklar.