Wildeshausen - Auf der A1 ist zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen West und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide ein 59 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Ein Lastwagen war in der Nacht von Montag auf Dienstag zuerst links und dann rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Der 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Der von der Fahrbahn abgekommene Lastwagen hatte sechs Tonnen Sojakonzentrat geladen, welches sich in Folge auf der Fahrbahn verteilte. Die A1 wurde am frühen Morgen in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt, die Sperrung sollte vermutlich bis 8 Uhr andauern. Nähere Details zur Höhe des Sachschadens und zur Unfallursache waren am Dienstag zunächst nicht bekannt.