Leinefelde-Worbis - Ein Lastwagen ist im Eichsfeld an einem Bahnübergang mit einem Zug zusammengestoßen. Dabei wurden mehrere Menschen in Leinfelde-Worbis leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Lasterfahrer sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die betroffene Bahnstrecke Leinfelde - Mühlhausen werde voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt bleiben. Nach dem Unfall von Donnerstagvormittag habe die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Auch ein Gutachter sei vor Ort. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf etwa 500.000 Euro.