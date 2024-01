Niederfrohna - Ein Lkw-Fahrer ist am Morgen an der A72 bei Chemnitz auf „winterglatter Fahrbahn“ mit seinem Laster umgekippt. Das teilte die Polizei Sachsen am Freitag auf X, vormals Twitter, mit. Die Abfahrt an der Anschlussstelle Niederfrohna (Landkreis Zwickau) ist laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz deshalb am Vormittag weiter gesperrt.

Der Fahrer war mit seinem Lkw von der Autobahn abgefahren und dort ins Rutschen geraten, so die Sprecherin. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der Mann bei dem Unfall unverletzt. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle laufen. Die A72 war nach dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Penig und Hartmannsdorf rund eine Stunde lang gesperrt.