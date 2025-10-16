Gotha - Ein Lkw ist auf der Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Gotha/Boxberg und Gotha gegen einen weiteren Lkw geprallt. Für Bergungsarbeiten ist der Autobahnabschnitt ab der Anschlussstelle Gotha/Boxberg daher aktuell voll gesperrt, heißt es von der Polizei. Demnach kommt es dort zu kilometerlangen Staus. Auch auf den Umgehungsstraßen kommt es laut einer Sprecherin zu Verkehrsbehinderungen.

Nach Angaben der Polizei kam ein Lkw in der Nacht um 2.55 Uhr auf den rechten Standstreifen ab, wo bereits ein weiterer Lkw aufgrund eines Reifenschadens stand. Bei dem Unfall kam es demnach zu einem Totalschaden beider Fahrzeuge, die von der Fahrbahn in einen Straßengraben geschoben wurden. Die zwei Fahrer im Alter von 45 und 46 Jahren seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Mittlerweile ein Kran im Einsatz

Laut Polizei riss ein Teil vom Lkw des mutmaßlichen Unfallverursachers ab, das auf der Fahrbahn liegt. Außerdem seien Betriebsflüssigkeiten in den Graben gelaufen. Für die Räumungs- und Bergungsarbeiten ist mittlerweile auch ein Kran im Einsatz. Wie die Polizei weiter mitteilte, sollen die Arbeiten bis voraussichtlich 14.00 Uhr laufen.