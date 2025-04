Ein Lkw-Brand an der Raststätte Dresdner Tor sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr. An Bord hat der Laster eine gefährliche Ladung - ein Übergreifen der Flammen wird verhindert.

Dresden - Auf der Autobahn 4 bei der Raststätte Dresdner Tor ist am Nachmittag ein Lkw in Brand geraten. Die Zugmaschine habe vollständig gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Der Laster hatte rund 20 Tonnen kupferhaltige Säureabfälle in einem Tankauflieger geladen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und verhinderten, dass die Flammen auf die Ladung übergreifen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre. Unter anderem wurde der Dieseltank des Lkw beschädigt, größere Mengen Kraftstoff traten aus. Auch ABC-Spezialisten sind vor Ort, insgesamt sind es laut Feuerwehr rund 50 Einsatzkräfte. Zum einen muss der Diesel von der Fahrbahn entfernt und der restliche Diesel aus dem Tank umgepumpt werden. Zudem wird geprüft, ob aus dem Tankauflieger möglicherweise gefährliche Stoffe austreten. Die A4 ist den Angaben zufolge in beide Fahrtrichtung voll gesperrt.