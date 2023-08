Witterda - Ein Lastwagen hat sich bei Witterda im Landkreis Sömmerda von einem Abschleppwagen gelöst und eine Schrankenanlage beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 250.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Lkw hing an dem Abschleppwagen. Bei dem Transport in der Nacht zum Dienstag löste sich der tonnenschwere Laster laut Polizei an einem Bahnübergang aufgrund mangelnder Sicherung. Der Lkw rollte von der Straße und stieß gegen einen Stromkasten und ein Schalthaus. Dabei wurde das Häuschen aus dem Fundament gerissen, was zum Ausfall der Schrankenanlage führte. Diese wird nach Angaben der Polizei aufgrund der Schäden erst in mehreren Monaten wieder einsatzbereit sein.