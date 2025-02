Pirna - Mehrere Menschen sind bei einem Unfall mit einem Lastwagen und einem Linienbus in Pirna verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, krachte ein Lkw am Freitagvormittag in ein Auto und anschließend in einen Linienbus der Verkehrsgesellschaft Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE). Weitere Details waren zunächst unklar. Zuvor hatte „Tag24“ berichtet.