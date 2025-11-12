Nach einem Zusammenstoß mit einem Warnanhänger kippt ein Laster auf der A73 um. Ein Mensch ist eingeklemmt, die Bergung soll mehrere Stunden dauern.

Neustadt bei Coburg - Ein mit Plastikschrott beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 73 in Oberfranken gegen einen Warnanhänger gefahren und umgekippt. Der Laster habe bei dem Unfall in Richtung Suhl in Thüringen auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt (Landkreis Coburg) seine Ladung verloren, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Mensch sei eingeklemmt worden und müsse befreit werden. Ein Helikopter und eine Drohne seien im Einsatz. Die A73 sei in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. Die Bergung wird dem Polizeisprecher wohl bis in den Nachmittag andauern.