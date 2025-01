Bautzen - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall in Bautzen gestorben. Der Lkw kam in der Nacht aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug prallte in einen angrenzenden Waldstreifen und krachte dort in mehrere Bäume. Der 50-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.