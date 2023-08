Leipzig - Ein Lastwagenfahrer ist beim Ausweichen wegen eines Tiers in der Nacht zum Sonntag auf der A38 bei Leipzig mit seinem Lkw umgekippt. Der Sattelzug durchbrach dabei die Mittelleitplanke und schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei Leipzig am Sonntag mitteilte. Der Lkw-Anhänger blieb demnach auf der Fahrbahn in Richtung Dreieck Parthenaue liegen. Der 44 Jahre alte Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.

Er wollte demnach wegen eines Wildwechsels ausweichen. Die Autobahn wurde den Angaben zufolge in Richtung Dreieck Parthenaue komplett gesperrt. In der Gegenrichtung war eine Spur nicht zu befahren. Die Aufräumarbeiten sollten bis zum Vormittag andauern.