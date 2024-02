Bothel - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Rotenburg in der Fahrerkabine eingeklemmt worden. Der Lkw sei am Donnerstagabend bei Bothel von der Straße abgekommen, teilte die Feuerwehr mit. Im Anschluss sei der Laster gegen zwei Bäume gefahren. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Nachdem Rettungskräfte ihn befreit hatten, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei ist die Unfallursache bisher nicht bekannt.