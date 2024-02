Eisfeld - Bei einem Unfall auf der Autobahn 73 zwischen Eisfeld Nord und Schleusingen ist ein 63 Jahre alter Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der 63-Jährige war Polizeiangaben zufolge in der Nacht zu Montag in Richtung Suhl unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Fahrer wurde demnach schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Lkw liegt bei etwa 100.000 Euro und circa 10.000 Euro an den Leitplanken.