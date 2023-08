Magdeburg - Ein Lkw hat in der Nacht zu Donnerstag im Bereich einer Baustelle auf dem Magdeburger Ring einen Fußgänger erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Identität des Mannes sei derzeit unbekannt, teilte die Polizei mit. Er sei in ein Krankenhaus gekommen und notoperiert worden. Mutmaßlich war der Mann betrunken, wie hieß es. Laut Polizei bemerkte der Lkw-Fahrer den dunkel gekleideten Fußgänger zu spät. Weil die Fahrbahnen wegen umfangreicher Bauarbeiten gerade mit festen Begrenzungen versehen seien, sei kein Ausweichen möglich gewesen. Trotz Vollbremsung sei es zum Zusammenstoß gekommen. Die Ermittlungen dauerten an.

Beim Magdeburger Ring handelt es sich um eine vierspurige Bundesstraße ohne Fußwege. Im Bereich des Abzweigs der Bundesstraße 1 befindet sich aktuell eine Großbaustelle.