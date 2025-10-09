Ein Lkw-Fahrer bemerkt auf der A9, dass seine Zugmaschine Feuer gefangen hat. Daraufhin lenkt er den Lastwagen auf den Standstreifen.

Weißenfels - Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 9 bei Weißenfels gebrannt. Der 58 Jahre alte Fahrer lenkte den Lkw auf den Standstreifen, als er bemerkte, dass seine Zugmaschine Feuer gefangen hatte, wie die Autobahnpolizei berichtete. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Lastwagen, der mit Kupferkabelrollen beladen war, brannte laut Polizei komplett aus. Es entstand demnach ein Schaden von etwa 150.000 Euro. Auch die Fahrbahn trug Schäden davon, wie es hieß.

Die Autobahn war in Richtung Berlin zwischenzeitlich voll gesperrt. Nach etwa zwei Stunden wurden zwei der drei Fahrstreifen wieder freigegeben. Letzte Aufräumarbeiten sollten am Donnerstagabend stattfinden.