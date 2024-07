Hamburg - Einen Tag nach dem Brand eines Lastwagens im Hamburger Elbtunnel behindern die Reparaturarbeiten den Verkehr in Richtung Süden. Der Verkehr staute sich am Freitagmorgen bis zum Dreieck Hamburg-Nordwest zurück, wie es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei hieß. In Richtung Hannover waren nur zwei statt der üblichen drei Fahrstreifen frei.

Zugmaschine brennt aus

Am Donnerstagvormittag war ein Lastwagen in der vierten Tunnelröhre in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich retten, nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die brennende Zugmaschine konnte innerhalb von einer halben Stunde gelöscht werden. Die Ladung des Sattelzugs - ein Container mit PE-Folie - blieb unbeschädigt. Die Reparatur der Tunnelröhre dauerte am Freitagvormittag an. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale wurde der Asphalt erneuert. In Richtung Flensburg waren die üblichen drei Fahrspuren frei. Darum kam es vor dem Elbtunnel in Richtung Norden zu weniger Stau.

Weniger Verkehr wegen EM-Spiel?

Möglicherweise werde die vierte Röhre am Freitagnachmittag wieder befahrbar sein, hieß es. An diesem Wochenende beginnen die Ferien im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Der ADAC erwartet darum ab dem Nachmittag die erste große Reisewelle dieses Sommers. Ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale meinte: „Es kann auch sein, dass viele zu Hause bleiben und erst mal Fußball sehen wollen.“ Um 18.00 Uhr spielt Deutschland im Viertelfinale der EM in Stuttgart gegen Spanien. Um 21.00 Uhr trifft im Hamburger Volksparkstadion Portugal auf Frankreich. Dazu werden rund 50.000 Besucher erwartet.

Fahrspuren im Elbtunnel wegen Bauarbeiten reduziert

Der Elbtunnel war Anfang der 1970er Jahre mit drei Röhren in Betrieb gegangen. 2002 kam die vierte, westlich gelegene Röhre hinzu. Während der Bauarbeiten zur Erweiterung der Autobahn auf acht Spuren nördlich und südlich des Tunnels sind üblicherweise nur drei Spuren je Richtung frei - genauso viele wie in den Baustellen. Damit soll vermieden werden, dass sich im Tunnel Staus bilden. Außerdem seien im Notfall Rettungskräfte schneller vor Ort, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH.