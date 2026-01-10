Schnee und Eis bremsen den Verkehr in Sachsen. Die meisten Probleme verursachen liegengebliebene Lkw. Was das für Autofahrer bedeutet.

Dresden - Das Winterwetter mit Schnee und Eis sorgt in Sachsen für zahlreiche Behinderungen im Straßenverkehr. Das Hauptproblem seien liegengebliebene Lastwagen auf Bundesstraßen und Autobahnen, die die Fahrbahnen blockieren, sagte eine Sprecherin des Verkehrswarndienstes. Insgesamt sei die Lage aber weniger angespannt als befürchtet.

Von schweren Unfällen mit verletzten Menschen sei ihr nichts bekannt, betonte die Sprecherin. Sie appellierte an die Autofahrer, vorsichtig und umsichtig unterwegs zu sein. Zudem sollte man mehr Zeit für Fahrten einplanen.