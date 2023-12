Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Erfurt - Altreifen im Wald und fragwürdige Flüssigkeiten, die in Bächen landen: Das Landeskriminalamt (LKA) hat 2023 mehr Umweltdelikte erfasst als im Jahr davor. 116 solcher Fälle zählten die Kriminalbeamten 2022. Bis Mitte November 2023 hatten sie dagegen schon 132 Fälle erfasst, wie das LKA auf Anfrage mitteilte. 2021 wiederum waren es 150 Umweltdelikte gewesen.

Vor allem unerlaubter Umgang mit Abfällen beschäftigte die Beamten im noch laufenden Jahr: Das LKA listete bis Mitte November 51 solcher Fälle auf, in denen beispielsweise für Mensch, Tier und Umwelt gefährliche Abfälle in der Natur illegal entsorgt werden. Mit 33 Fällen in diesem Zeitraum listete das LKA auch die Verunreinigung von Gewässern als ein vergleichsweise häufiges Delikt.