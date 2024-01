Lodernde Flammen am Dienstagmorgen auf dem Balkon einer Wohnung in Neukölln. Die Feuerwehrleute bergen ein lebloses Ehepaar. Sämtliche Reanimationsversuche sind vergeblich.

Berlin - Ein Ehepaar im Alter von 84 und 87 Jahren ist bei einem Wohnungsbrand im Berliner Ortsteil Gropiusstadt (Bezirk Neukölln) gestorben. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Dienstag berichtete, stand die Wohnung im ersten Stock eines zwölfgeschossigen Hochhauses im Theodor-Loos-Weg am Dienstagmorgen in Vollbrand. Bei den Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute in der Brandwohnung zwei leblose Menschen. Die Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos - die beiden Senioren wurden noch vor Ort für tot erklärt. Zwei weitere Bewohner des Hauses wurden von Rettungskräften demnach wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort ambulant behandelt.

Laut Polizei hatte ein Anwohner zunächst Flammen auf dem Balkon der Wohnung bemerkt. Mehrere Hausbewohner hätten zunächst selbst versucht, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben am Morgen mit einem Großaufgebot von rund 60 Kräften angerückt.

Das Feuer hatte demnach zunächst gedroht, über den Balkon auf das zweite Obergeschoss überzugreifen, was die Brandbekämpfer jedoch verhinderten. Am Vormittag sei der Brand gelöscht gewesen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten laut der Polizei zurück in ihre Wohnungen. Der Theodor-Loos-Weg war knapp zwei Stunden lang in beide Richtungen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Das LKA ermittelt weiter.