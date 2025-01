Erst werden insgesamt zwei Tore aberkannt, dann zählt doch noch eins: Der 1. FC Köln holt seinen ersten Sieg in dieser Saison und übernimmt vorläufig die Zweitliga-Spitze.

Ljubicic schießt Köln an die Spitze - 1:0 gegen Elversberg

Köln - Der 1. FC Köln hat mit viel Mühe die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gemeistert und den ersten Sieg im Jahr 2025 eingefahren. Das Team von Trainer Gerhard Struber besiegte Außenseiter SV Elversberg mit 1:0 (0:0) und belegt bis mindestens zum Abendspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV (20.30 Uhr) den ersten Platz. Dejan Ljubicic (81. Minute) erzielte vor 50.000 Zuschauern im EM-Stadion das entscheidende Tor.

Als Ljubicic traf, hatte vieles nach einer Nullnummer und dem nächsten torlosen Spiel des Aufstiegsfavoriten aus Köln ausgesehen. Tore von Elversbergs Fisnik Asllani (50./Abseits) und Kölns Linton Maina (66./vorangegangenes Foulspiel) waren nach Überprüfung der Videobilder aberkannt worden. Beim Schlenzer von Mittelfeldspieler Ljubicic war schließlich alles regelkonform.

Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Außenverteidiger Elias Baum in der Nachspielzeit beendeten die Gäste das Spiel zu zehnt. Elversberg droht nach einem Fehlstart ins Jahr 2025 den Anschluss an die oberen Ränge zu verlieren. Vor einer Woche verspielten die Saarländer gegen den 1. FC Magdeburg eine 2:0-Führung und verloren mit 2:5. Insgesamt war es für Elversberg die dritte Liga-Niederlage in Serie.