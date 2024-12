Köln - Schriftsteller Nick Hornby („Fever Pitch“), Musiker Herbert Grönemeyer, „Bergdoktor“-Schauspieler Hans Sigl, Bestseller-Autorin Caroline Wahl („22 Bahnen“) und Ex-Außenminister Joschka Fischer zählen zu den bekanntesten Gästen der Lit.Cologne im kommenden Jahr. Das Kölner Literaturfestival feiert dann sein 25. Jubiläum und präsentiert erstmals mehr als 200 Veranstaltungen. Das Programm wurde am Dienstag vorgestellt.

Der britische Autor Hornby, wohl bekanntester literarischer Deuter der Gefühlswelten von Fußballfans, soll unter anderem einen Blick darauf werfen, wie sich der Fußball verändert hat. Schauspieler Sigl wird zusammen mit seinen Kollegen Olli Dittrich und Sibel Kekilli das Motto der Lit.Cologne-Gala „Dank“ mit Leben füllen und aus den schönsten Dankestexten lesen.

Live-Podcast

Grönemeyer wird zu einem Gespräch mit seinem langjährigen Freund Michael Lentz erwartet, der jüngst die erste umfassende Darstellung über Werk und Leben, Herkunft und Familie des deutschen Musikstars verfasst hat.

Joschka Fischer beschreibt in seinem neuen Buch die „Kriege der Gegenwart“. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck, der mittlerweile für die CDU in den Bundestag will, stellt seinen ersten Thriller vor („Das Institut“). Er wird von Jan Josef Liefers gelesen.

Unter den deutschen Autorinnen und Autoren, die bei dem Festival erwartet werden, sticht vor allem Caroline Wahl hervor, die mit ihrem Debüt „22 Bahnen“ und ihrem zweiten Roman „Windstärke 17“ große Erfolge feierte. Bei der Lit.Cologne lässt sie sich von Matze Hielscher, dem Mann hinter dem Podcast „Hotel Matze“ bei einem Live-Podcast zum Literaturbetrieb, zu Ehrgeiz und Erfolg befragen.

Christian Kracht kommt mit seinem neuen Roman

Darüber hinaus wird Christian Kracht erwartet, der seinen neuen Roman „Air“ vorstellen wird, in dem es um einen Schweizer Inneneinrichter geht, der auf den schottischen Orkneyinseln leerstehende Immobilien für potenzielle Käufer inszeniert und eine verstörende Reise antritt.

Die Lit.Cologne findet vom 15. bis 30. März 2025 statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.