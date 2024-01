Dresden - Sozialministerin Petra Köpping (SPD) soll wie erwartet die Landesliste der sächsischen SPD zur Landtagswahl am 1. September anführen. Nach einem am Dienstag bekannt gewordenen Vorschlag des SPD-Führungsduos Kathrin Michel und Henning Homann, finden sich auf den folgenden Plätzen gleichfalls bekannte Gesichter.

Homann steht auf Platz zwei, dahinter rangieren Sophie Koch, Wirtschaftsminister Martin Dulig, die Landtagsabgeordnete Juliane Pfeil und SPD-Fraktionschef Dirk Panter. Die Plätze 7 und 8 nehmen mit Simona Lang und Albrecht Pallas gleichfalls aktuelle Landtagsabgeordnete ein. Nur die frühere Dresdner Jusos-Chefin Sophie Koch wäre bei erfolgreicher Wahl neu im Parlament.

Über den Vorschlag der Parteispitze will der Landesvorstand am Freitag beraten. Am Samstag stimmen die 80 Delegierten auf der Landeswahlkonferenz in Frankenberg über die Liste ab.

Ein paar bekannte Namen fehlen. SPD-Bildungspolitikerin Sabine Friedel und die Politikwissenschaftlerin Hanka Kliese - beide sind derzeit stellvertretende Fraktionsvorsitzende - treten nicht wieder an. Volkmar Winkler scheidet altersbedingt aus. Der Abgeordnete Frank Richter bewirbt sich nur um ein Direktmandat.

Die sächsische SPD stellt derzeit mit der CDU und den Grünen die Regierung im Freistaat. In aktuellen Umfragen hat das Trio momentan aber keine Mehrheit. Bei der Landtagswahl 2019 kamen die Sozialdemokraten in Sachsen auf 7,7 Prozent der Zweitstimmen. In Umfragen erreichen sie derzeit meist Werte um die sieben Prozent.